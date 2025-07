Imola, da “Trama di Terre” cinque nuovi sportelli contro la violenza di genere: ecco dove si trovano

La onlus antiviolenza Trama di Terre attiverà, a partire da lunedì prossimo, cinque nuovi sportelli di accoglienza per il contrasto alla violenza di genere e qualsiasi altra forma di abuso sulle donne nei comuni di Dozza, Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese.

Il progetto ‘Vicino alle donne. Sportello itinerante per il contrasto alla violenza di genere’, spiegano dalla onlus, “intende raccogliere le richieste delle donne - in particolare migranti o in condizioni di vulnerabilità sociale- che vivono nelle aree montane e periferiche dell’imolese, decentrate rispetto ai presidi di accoglienza e supporto già presenti nel Comune di Imola”.

Ogni sportello “sarà aperto settimanalmente e gestito da un’equipe composta da un’operatrice interculturale di genere, affiancata da una mediatrice culturale”. Lì, le donne “potranno trovare ascolto, orientamento, supporto psicologico e legale, oltre a un orientamento all’accesso ai servizi socio-sanitari e alla ricerca di lavoro”. In ogni Comune sarà, inoltre, “attivato un corso gratuito di alfabetizzazione della lingua italiana, con servizio di baby-sitting”. Trama di Terre ricorda poi che, oltre alle attività di ascolto e supporto, “promuove percorsi di formazione professionale come strumenti per l’autonomia e l’accesso al lavoro”, come il progetto ‘Parole di stoffa continua: perfezionamento e Vallata’, selezionato nell’ambito del bando regionale ‘Donne e lavoro 2025/2026’. Dopo la conclusione, a giugno, del primo percorso di perfezionamento sartoriale a Imola, riservato alle donne che avevano già seguito una formazione di base negli ultimi due anni, in autunno prenderanno dunque il via, nei Comuni della Vallata, “nuovi corsi di avviamento alla professione di sarta”.