Imola, da sabato si parcheggia al Mercato. Modificato l’orario: non oltre le 24

Il Mercato ortofrutticolo apre i cancelli... alle auto. Domani dalle 15 entrerà in funzione la nuova area di sosta a pagamento presso il mercato ortofrutticolo di viale Rivalta. Tutto come annunciato a fine anno scorso dall’amministrazione comunale che alle associazioni di categoria agricole ha comunicato la decisione presa di destinare l’area in orario non di vendita alla sosta e che non ha affatto considerato alcune centinaia di firme di operatori e soprattutto clienti che avrebbero preferito preservare l’area alla sua destinazione originaria e storica.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dalle stesse associazioni di categoria agricole, come comunque non si sono opposte alla trasformazione, la giunta ha ridotto l’orario fino alle 24 anziché alle 5 del mattino così da avere il tempo necessario per eventuali rimozioni di veicoli, in tempo per l’inizio dei mercati nei giorni pari. Il parcheggio sarà dunque accessibile nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, domenica dalle 0 alle 24 e nei giorni di mercato martedì, giovedì, sabato dalle 15 alle 24. La sosta sarà regolata con la tariffa A, ovvero la più alta applicata da Area blu “ad alta valenza commerciale”, pari a 1,50 euro all’ora nei giorni feriali, nella fascia oraria 8.30-12.30 e 15-19. Per eventuali aggiornamenti o modifiche straordinarie agli orari, il servizio della polizia locale potrà disporre adeguamenti in base alle necessità.