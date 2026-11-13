Imola, da Eurovo una diffida a “Report” in vista della puntata di domenica

“Abbiamo appena iniziato e sono già arrivate dieci diffide. L’ultima è quella di Eurovo, la più grande azienda produttrice di uova in Europa, con un fatturato annuo di un miliardo e mezzo di euro”. Così la redazione di Report in una nota diffusa sui social da Claudia Di Pasquale in vista della puntata di domenica prossima su Raitre.

“La società vuole impedire la messa in onda dell’inchiesta di Giulia Innocenzi sui suoi stabilimenti, dove vengono lavorate le uova destinate a ristoranti, pasticcerie e ad alcuni dei più noti marchi alimentari italiani. L’avvocato di Eurovo ci comunica che la società “si riserva ogni iniziativa, anche in via d’urgenza, per ottenere l’inibitoria della diffusione, il sequestro del materiale, il risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali”. La nostra redazione - conclude Di Pasquale - rivendica la correttezza del lavoro svolto, fondato su una ricca documentazione e sulla verifica di tutte le fonti. L’inchiesta andrà in onda nonostante la diffida”.