Imola, da Cna Pensionati ecco le uova di Pasqua per Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza

Uno speciale regalo di Pasqua è arrivato nel primo giorno di primavera nel dipartimento di Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza da parte della CNA Pensionati di Imola: tante coloratissime uova di Pasqua, meravigliosamente preparate da artigiani imolesi e confezionate in borsine colorate dalle volontarie dell’associazione, sono state consegnate ai bimbi presenti, e affidate agli operatori che distribuiranno nei prossimi giorni ad altri bambini prima delle festività.

L’iniziativa “Regalaci un sorriso”, di Cna Pensionati Imola, è un appuntamento consolidato da 7 anni, ed ha l’obiettivo di portare ai bambini seguiti da Associazioni o da servizi pubblici un momento di serena allegria, in occasione della Santa Pasqua. Una piccola festa anche per gli operatori e per i genitori presenti, ed una grande soddisfazione per i rappresentanti di CNA Pensionati Imola, che hanno assistito allo stupore e alla festosa gioia dei bimbi che hanno ricevuto l’inaspettato ma graditissimo dono.

Alla consegna erano presenti, tra gli altri, Luca Palladino, Presidente CNA Imola Associazione Metropolitana e Claudio Cava, Presidente CNA Pensionati Imola. “Vedere come questi doni allietino i vostri piccoli pazienti è un vero regalo per tutti noi” – hanno commentato entrambi, mentre ringraziavano tutta l’équipe per l’attività che viene svolta ogni giorno con i bambini e i ragazzi che frequentano il servizio.

A ricevere la donazione, era presente un folto gruppo di operatori del servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ausl di Imola, con la responsabile medico dr.ssa Elisabetta Zucchini e la coordinatrice dottoressa Giulia Suzzi: “Per noi è stata una mattinata di festa e avere questo genere di riconoscimenti da parte del territorio ci emoziona e ci aiuta a superare le difficoltà che nel nostro delicato lavoro incontriamo quotidianamente. Un ringraziamento davvero sentito alla CNA Pensionati Imola”.