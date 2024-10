I passanti hanno visto uscire del fumo dalle finestre del vecchio Macello, struttura in disuso da anni fra la via Galeati e la via Selice, e hanno pensato a un incendio. Era circa mezzogiorno, quando sul posto sono accorse le autoscale dei vigili del fuoco che hanno appurato come invece si trattasse di un crollo. Collasso di un solaio avvenuto per fortuna tra le mura interne della struttura. Via Selice parzialmente chiusa per garantire la sicurezza.