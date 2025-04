Imola, crisi Tracmec di Mordano: il sindaco e il parroco fanno visita ai lavoratori in sciopero

Continua la mobilitazione delle lavoratrici e lavoratori della TracMec di Mordano. Si sono svolte questa mattina le assemblee sindacali, a seguito dell’avvio della procedura di 45 licenziamenti collettivi, comunicata ieri alle Rsu e alle organizzazioni sindacali territoriali.

“Dopo le assemblee - riferisce la Fiom fim Imola - i lavoratori e le lavoratrici hanno nuovamente incrociato le braccia e svolto un presidio ai cancelli dell’azienda. Importante la solidarietà e il sostegno manifestati al presidio, dove sono intervenuti il segretario regionale della Fiom Gianni Cotugno, il segretario generale della Cgil Imola Stefano Moni, il consigliere regionale Fabrizio Castellari, il sindaco di Mordano Nicola Tassinari, con una delegazione della giunta e la presenza anche del parroco di Mordano”.

«Abbiamo approfittato della presenza del manager aziendale per richiedere di essere ricevuti - commentano Fiom e Fim territoriali -. Abbiamo confermato la richiesta dell’immediato ritiro dei licenziamenti, condizione necessaria per poter avviare un confronto. Anche le istituzioni presenti hanno espresso il proprio disappunto rispetto alle modalità utilizzate dall’azienda. Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per fare cambiare idea all’azienda, a partire dalla richiesta di apertura dei tavoli istituzionali e il proseguo delle azioni di mobilitazioni».