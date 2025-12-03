Imola, corso per baby sitter a cura del Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie - Servizio Infanzia del Comune di Imola promuove un corso di formazione gratuito per Baby Sitter, rivolto a persone interessate a sviluppare competenze specifiche nella cura dei bambini e ad iscriversi all’Albo comunale delle baby sitter, consultabile sul sito del Comune di Imola (sezione Scuola e Formazione) o presso il Centro per le Famiglie in via Pirandello 12.

L’inizio del percorso è previsto per gennaio 2026 ed il programma comprende: 20 ore di lezioni teoriche, in presenza e online ed un periodo di tirocinio pratico presso i servizi educativi comunali.

Per accedere all’esame finale è richiesta la frequenza di almeno l’80% delle ore previste. L’esame consisterà in una prova sui contenuti teorici e in una valutazione del tirocinio.

Sarà rilasciato a chi supera entrambe le prove con successo un attestato, necessario per l’inserimento nell’Albo comunale delle Baby Sitter.

Le persone inserite nell’Albo potranno inoltre usufruire della consulenza pedagogica del Centro per le Famiglie.

Potranno partecipare maggiorenni, residenti del comune di Imola o in altro Comune del Circondario Imolese, con cittadinanza italiana, comunitaria o extra-comunitaria purché provvisti di permesso di soggiorno regolare, che possiedono una buona conoscenza dell’italiano e privi di condanne penali.

Per iscriversi le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025 attraverso la compilazione del modulo online disponibile sul portale del comune di Imola, sezione Educazione e formazione, o per chi non dispone di strumenti informatici è possibile farlo di persona, esclusivamente su appuntamento, chiamando il numero 0542-602319, (dal lunedì al venerdì: 8.30–13; martedì e giovedì anche 15–18) presso il Centro per le Famiglie – Servizio Infanzia, via Pirandello 12, Imola.

Per maggiori informazioni

Tel. 0542 602412 / 415

Centro per le Famiglie – Servizio Infanzia

Via Pirandello 12 – Imola

Orari: lun–ven 8.30–13.00; mar e gio 8.30–13.00 / 15.00–18.00