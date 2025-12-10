Imola, corso di formazione gratuito per baby sitter

Il Centro per le famiglie del Comune di Imola lancia un corso di formazione gratuito per baby sitter, per chi vuole acquisire competenze specifiche nella cura dei bambini e iscriversi all’albo comunale delle baby sitter. L’inizio del percorso è previsto per gennaio 2026 e il programma comprende 20 ore di lezioni teoriche, in presenza e online e un periodo di tirocinio pratico presso i servizi educativi comunali. Per accedere all’esame finale è richiesta la frequenza di almeno l’80% delle ore previste. L’esame consisterà in una prova sui contenuti teorici e in una valutazione del tirocinio. A chi supererà entrambe le prove sarà rilasciato un attestato, necessario per l’inserimento nell’albo comunale delle baby sitter. Le persone inserite nell’albo potranno inoltre usufruire della consulenza pedagogica del Centro per le Famiglie. Per accedere al corso è necessario avere almeno 18 anni, essere residenti nel Comune di Imola o in altro Comune del Circondario Imolese, possedere cittadinanza italiana, comunitaria oppure extra-comunitaria con permesso di soggiorno regolare, avere una buona conoscenza della lingua italiana e non aver riportato condanne penali.

Le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre compilando il modulo online disponibile sul portale del Comune di Imola sezione Educazione e formazione; oppure di persona, esclusivamente su appuntamento, per chi non dispone di strumenti informatici, chiamando lo 0542-602319 (dal lunedì al venerdì: 8.30-13; martedì e giovedì anche 15-18) al Centro per le Famiglie - Servizio Infanzia, via Pirandello 12, Imola. Contatti: tel. 0542602412/415; Orari: lun-ven 8.30-13; mar e gio 8.30-13 e 15-18