Imola, cordoglio per la scomparsa di Salvatore “Rino” Cavini a lungo sindaco di Castel del Rio

All’età di 79 anni è scomparso nella notte Salvatore “Rino” Cavini. Sindaco di Castel del Rio dal 1999 al 2009, già consigliere poi assessore a Imola con il sindaco Massimo Marchignoli, l’ultimo impegno nella Cna, Cavini è sempre stato impegnato nella amministrazione pubblica nelle fila del Pd. «Grazie al compagno Rino - lo saluta la Federazione territoriale del Partito Democratico- oggi abbiamo perso un grande compagno di viaggio, un “piccolo grande uomo”, come amava definirsi con una grande armonia tra autoironia e stima goduta da tutti. Rino è stato un compagno che ha sempre saputo unire una visione determinante e vincente di essere progressista e una sapienza e presenza popolare per la gente e in mezzo alla gente. Il suo impegno politico è sempre stato associato a un impegno civico e professionale che l’hanno portato ad essere riconosciuto e amato da tantissimi cittadini e militanti, dentro e fuori dal PD, come assessore, sindaco, rappresentante della CNA, membro dell’ANPI, iscritto e dirigente del PD, sindacalista e segretario della Fiom. Ma soprattutto Rino è Rino per le sue doti e qualità umane, il suo sorriso e la sua determinazione profonda nei valori dell’antifascismo, della Resistenza, della democrazia e della libertà. La sua famiglia e tutti noi abbiamo ricevuto tanto da Rino in questa vita. Se sei questo, e Rino lo è stato, non avrai vissuto invano e Rino è vissuto lasciando dietro di sé il bene comune e delle persone e dei compagni e compagne che ha amato servendoli. Grazie Rino da tutti noi».

Il suo successore a sindaco di Castel del Rio Alberto Baldazzi lo ricorsa così: «È stato un ottimo amministratore, creativo e servizievole. Lo ricordiamo affettuosamente».

Lungo e commosso il saluto del giovane sindaco di Imola Marco Panieri: «Con profonda commozione esprimo, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, il cordoglio per la scomparsa di Rino Cavini. La nostra comunità perde una figura di riferimento, una persona genuina, capace di portare avanti con passione un impegno incessante per il bene comune. Rino ha dedicato la sua vita al servizio degli altri: per dieci anni ha guidato con saggezza il Comune di Castel Del Rio come sindaco, distinguendosi per il suo legame profondo con il territorio. È stato Segretario e poi Presidente Onorario di CNA Pensionati Imola, oltre a essere impegnato attivamente nella CGIL e nel Partito Democratico, dove ha sempre portato il suo contributo con umiltà e determinazione. Rino ha arricchito anche la vita culturale della nostra città con la sua partecipazione nella Imola Big Band, dove ha potuto esprimere la sua passione per la musica. Personalmente, ho avuto l’onore di conoscerlo e di essere accompagnato da lui in una parte importante del mio percorso. Rino è stato un esempio di impegno sincero e gratuito, una guida che sapeva trasmettere i valori della solidarietà, del lavoro e della vicinanza alle persone. Un uomo che, con il suo spirito instancabile e la sua profonda umanità, ha lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo. Il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore della nostra comunità e il suo esempio continuerà a ispirarci. Alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, rivolgo un pensiero affettuoso e un abbraccio sincero in questo momento di grande dolore». Lo ricorda anche il presidente della Cna Imola Luca Palladino: «Salvatore ‘Rino’ Cavini è stato per noi una persona di straordinaria competenza e professionalità. La sua carriera in CNA è partita da Imola con l’incarico di presidente dei pensionati ed è proseguita, con il ruolo attualmente ricoperto, di presidente CNA pensionati Emilia Romagna. Si è sempre occupato con grande sensibilità dei temi legati alla sanità e ai servizi per le fasce più deboli della popolazione. Lascia nella famiglia CNA un vuoto incolmabile». Lascia la moglie e due figli, il funerale si terrà sabato.