Imola, cordoglio della città per la scomparsa di Stefania Cani una vita per i grandi eventi

Il sindaco Panieri, il Comune di Imola e tanti in città stanno esprimendo un profondo cordoglio per la scomparsa di Stefania Cani, 71 anni, già dipendente comunale e per anni colonna portante del gruppo di lavoro comunale dedicato all’organizzazione dei grandi eventi cittadini. Dopo il pensionamento, aveva continuato a impegnarsi per la comunità come volontaria nell’Auser e come componente dei Marshal, ufficiali di percorso in autodromo, mantenendo così un legame forte, attivo e costante con la città. «La passione, la disponibilità e la collaborazione sincera di Stefania, che hanno contribuito a rendere possibile il sistema virtuoso ed efficiente grazie al quale Imola ospita grandi eventi. Una persona che ha saputo unire impegno e umanità, lasciando un segno autentico nella nostra comunità» è il ricordo del sindaco Marco Panieri, che ha avuto modo di collaborare con lei negli ultimi anni. Figura instancabile e appassionata, era “di casa” anche all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove ha dato un contributo importante a numerose manifestazioni, la ricorda anche il direttore Pietro Benvenuti: «Stefania era una persona energica, sorridente, sempre pronta a dare un aiuto in qualsiasi situazione, un esempio per noi e per i più giovani. L’Autodromo era come casa sua e di questo ne siamo stati sempre orgogliosi e riconoscenti. Ricorderemo sempre le sue risate e il suo impegno, che hanno reso ogni evento un’occasione per stare bene insieme» .