Imola, coppia di giovani depreda il centro commerciale rimuovendo l’antitaccheggio: arrestati

IMOLA. La Polizia di Stato del Commissariato Sezionale di Pubblica Sicurezza di Imola nei giorni scorsi ha tratto in arresto due giovani, un uomo del 1994 e una donna del 1998, entrambi di nazionalità italiana, colti in flagranza di reato mentre consumavano numerosi furti all’interno di esercizi commerciali del Centro Commerciale “Leonardo”.

L’operazione ha avuto origine da un servizio di osservazione predisposto dalla Squadra di Polizia Giudiziaria, dopo alcune segnalazioni riguardanti un’autovettura per precedenti episodi di furti seriali ai danni di attività commerciali del Centro-Nord Italia. Gli operatori hanno monitorato i movimenti dei due soggetti. In particolare, sono stati osservati mentre, all’interno di più negozi, occultavano numerosi articoli di abbigliamento e accessori sotto i propri indumenti, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio mediante appositi strumenti, oltrepassando successivamente le casse senza effettuare il pagamento.

Fermati all’uscita del centro commerciale, i due sono stati trovati in possesso della merce appena sottratta. Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno consentito di recuperare ulteriore refurtiva, risultata proveniente da altri esercizi commerciali, nonché di sequestrare magneti e ganci utilizzati per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio. Nel corso della perquisizione dell’autovettura trovati e sequestrati 0,62 grammi di sostanza stupefacente, risultata positiva ai cannabinoidi. L’auto è stata inoltre sottoposta a sequestro amministrativo.

Il valore complessivo della merce recuperata ammonta a circa 1.000 euro ed è stata restituita ai legittimi proprietari. I due sono stati pertanto tratti in arresto per il reato di furto aggravato e continuato in concorso, in attesa dell’udienza di convalida. Ai due soggetti sono state altresì contestate violazioni amministrative e di prevenzione, tra cui l’inosservanza dei provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune di Imola.