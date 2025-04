Imola, coperture del Canale dei Molini: il rifacimento dopo il Gran Premio

La giunta del Comune di Imola ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo pervenuto da Area Blu relativo all’intervento di rifacimento delle coperture del Canale dei Molini nel tratto viale Dante/viale Zappi. La giunta ha anche dichiarato il lavoro immediatamente eseguibile. L’importo dei lavori è pari a 187.586,22 euro, per un quadro economico complessivo di 353.127 euro.

I lavori inizieranno dopo il Gran Premio di Formula 1 e saranno sospesi in occasione dei concerti estivi. Durante la fase dei lavori si sta valutando di mantenere aperta la circolazione seppur con restrizione di corsia. La valutazione per la soluzione migliore è al vaglio dei tecnici e verrà comunicata e veicolata appena definita.

L’intervento riguarda il tratto Sud del canale, dopo la biforcazione di viale Saffi, e in particolare la messa in sicurezza del tratto di canale lungo viale Zappi, sotto l’incrocio con via Mazzini. L’obiettivo è mettere in sicurezza le strutture del canale in un tratto lungo circa 11 metri. I lavori prevedono la sostanziale sostituzione della struttura originaria del canale interrato, che venne realizzato nel Medioevo utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano. Il canale è prevalentemente aperto al di fuori della città e, indicativamente dagli anni ’60 del secolo scorso, è chiuso all’interno, compreso il tratto interessato dai lavori.