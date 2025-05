Nel primo caso, durante alcuni controlli nei parcheggi del Lidl sulla Selice, l’altro pomeriggio intorno alle 17 la polizia ha notato una Peugeot sospetta con targa francese, effettivamente intestata a una società con sede Oltralpe. A bordo c’erano due uomini risultati di nazionalità georgiana che si sono mostrati particolarmente insofferenti al controllo, entrambi residenti in Georgia ma di fatto in Italia senza fissa dimora. All’atto della perquisizione, sulla loro automobile gli agenti hanno trovato quattro buste nere sigillate con un nastro adesivo contenenti circa 400 pezzi di prodotti cosmetici in maggior parte, deodoranti, oli per capelli, gel, fondotinta, lacche, creme solari e altro, ma non solo: c’erano infatti anche 106 confezioni di Super attak. Ovviamente i due non erano in possesso dei relativi scontrini e pertanto sono stati denunciati per ricettazione. Entrambi hanno 22 anni e solo la scorsa settimana erano stati denunciati per un reato analogo a Ravenna.

Nel vasto repertorio di sceneggiate finalizzate a truffare persone di buon cuore, questa risultava fin qui inedita in città. La polizia di Imola ha denunciato 4 rumeni, due uomini di 35 e 34 anni, e due donne di 20 e 34 anni, sia per ricettazione che per truffa aggravata, contraffazione e uso di marchi e segni distintivi. In gruppo si spacciavano per volontari di una associazioni di disabili sordomuti francese e raccoglievano fondi, segnando le somme su un foglio di carta intestata. La polizia li ha fermati in questo caso nel parcheggio dell’Interspar su una Bmw anche in questo caso con targa francese. A bordo della stessa auto, nei sedili anteriori sono state trovate 13 cartelle contenenti moduli con il simbolo della associazione francese di invalidi, secondo la polizia contraffatte, con scritte sopra le somme ricevute raccolte nei giorni scorsi anche a Rimini, Cotignola, Faenza, Forlì. Alla donna più anziana sono stati trovati addosso 215 euro in contanti che corrispondevano alla raccolta della giornata raggirando le persone perché il “giochino” voleva che uno, a turno, si fingesse sordomuto, mentre tutti parlavano perfettamente inglese. A bordo avevano anche della merce risultata essere stata rubata in un negozio sulla Selice, Si trattava in particolare di 40 pezzi di snack al cioccolato e calzini. La loro auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.