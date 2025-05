Imola, contenere le liste d’attesa è costato all’Ausl 650mila euro in più

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana ha approvato il bilancio 2024 dell’Ausl di Imola che chiude con un deficit di 11 milioni di euro che la Regione coprirà assicurando la stabilità finanziaria, con il proprio bilancio. Per la direttrice generale dell’Azienda Usl di Imola, Agostina Aimola ha evidenziato come le criticità siano comuni a tutte le aziende sanitarie regionali a causa del sottofinanziamento del Servizio sanitario e di una crescita costante dei costi (sostanzialmente farmaci e servizi sanitari) i cui tassi inflattivi sono superiori all’inflazione media registrata. «Come direzione generale, certamente si è chiamati a governare con grande rigore e attenzione alla struttura dei costi di produzione - ha precisato la direttrice - e questo è altrettanto importante per l’anno in corso.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale