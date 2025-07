Imola, consiglio comunale unito per il rilancio dei parchi gioco

Tutti insieme, per riqualificare i parchi gioco presenti in città, in particolare quelli presenti nelle frazioni. È questo lo spirito unitario che ha spinto il Consiglio comunale di Imola, nelle persone del presidente del Consiglio Comunale, del Vicepresidente del Consiglio Comunale e dei Presidenti di tutti i Gruppi Consiliari a firmare in modo congiunto una mozione che impegna la giunta e il sindaco “a destinare le risorse finanziarie non spese nell’anno 2024, stanziate per l’attività istituzionale del Presidente del Consiglio comunale e dei Gruppi Consiliari, alla riqualificazione dei parchi gioco presenti in città, con particolare riguardo a quelli presenti nelle frazioni, al fine di favorire la fruibilità di questi spazi pubblici destinati alla crescita, all’educazione e alla socialità.

La mozione verrà inserita nell’ordine del giorno del prossimi consiglio comunale. Rispetto ai 47.000 euro previsti a bilancio, la Presidenza del Consiglio Comunale e i Gruppi Consigliari hanno fatto registrare per l’anno 2024 un risparmio di spesa di 28.000 euro.

“Ringrazio tutti i Gruppi Consilari perché siamo riusciti in uno spirito di leale collaborazione a convergere su una proposta unitaria che intende andare incontro alle esigenze dei bambini e delle famiglie della nostra comunità cittadina. Ringrazio anche la consulta delle ragazze e dei ragazzi per la sensibilità espressa verso la cura dell’ambiente e delle aree verdi della nostra città, offrendoci così uno spunto prezioso per lavorare in questa direzione”, dichiara Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale.

“Come Vicepresidente del Consiglio Comunale di Imola - dichiara Nicholas Vacchi - sono lieto dell’importante passo compiuto dalla nostra istituzione, mosso da un forte spirito di collaborazione e unità d’intenti da parte di tutta l’aula. Questa iniziativa, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, impegna la giunta e il sindaco a destinare le risorse finanziarie non spese nell’anno 2024, originariamente stanziate per l’attività istituzionale della Presidenza del Consiglio comunale e dei Gruppi Consiliari, a questo nobile scopo. Su un bilancio previsto di 47.000 euro, siamo orgogliosi di aver generato un risparmio di spesa di ben 28.000 euro, che ora potranno essere reinvestiti direttamente nella nostra comunità e specialmente per le frazioni.”