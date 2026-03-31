Imola, consiglio comunale solenne al Teatro Stignani mercoledì 8 aprile

Imola
  • 31 marzo 2026
Veranno celebrati l’ottantesimo anniversario dell’elezione del primo consiglio post-Liberazione e l’esercizio del primo voto alle donne
Veranno celebrati l’ottantesimo anniversario dell’elezione del primo consiglio post-Liberazione e l’esercizio del primo voto alle donne

Mercoledì 8 aprile, alle 17, il Teatro Ebe Stignani di Imola ospiterà una seduta solenne del consiglio comunale per celebrare un traguardo storico: l’ottantesimo anniversario dell’elezione del primo consiglio post-Liberazione e l’esercizio del primo voto alle donne.

La ricorrenza rievoca lo storico appuntamento elettorale del 24 marzo 1946, che vide un’affluenza massiccia dei cittadini imolesi (88,35%, 25.962 votanti). In quella tornata, il Partito Comunista ottenne la maggioranza dei consensi (49,50%, 12.526 votanti), seguito dal Partito Socialista (27,50%, 6.988 votanti), dalla Democrazia Cristiana (20,20%, 5.198 votanti) e dai Repubblicani-Azionisti (2,80%, 721 votanti).

La cerimonia si aprirà solennemente con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno alla Gioia, affidati alla Banda musicale della Città di Imola. Seguiranno i saluti istituzionali con gli interventi del sindaco Marco Panieri, del presidente del Consiglio Comunale Roberto Visani e del vicepresidente Nicolas Vacchi. Si proseguirà con la relazione curata da Giulia Galeotti, storica e giornalista de L’Osservatore Romano, gli interventi dei gruppi consiliari e il saluto del prefetto di Bologna, Enrico Ricci. Infine, chiuderà la cerimonia la consegna delle pergamene commemorative.

L’iniziativa – il cui programma è realizzato con il contributo del Cidra - rappresenta un’occasione per ricordare una tappa fondamentale della storia italiana e invitare la cittadinanza a riflettere sul valore della partecipazione democratica e dell’uguaglianza dei diritti.

La mostra fotografica

A completamento delle celebrazioni, dal 7 aprile al 9 maggio 2026, nella Sala dei Cavalieri del Palazzo Comunale (via Mazzini 4,), sarà aperta la mostra fotografica “Sebben che siamo donne... il diritto di decidere” realizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico Imolese.

L’esposizione si lega idealmente alle celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’elezione del primo Consiglio Comunale di Imola dopo la Liberazione, idealmente il programma di iniziative realizzato nel 2025 in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. Un percorso di memoria e riflessione che l’Amministrazione comunale ha avviato lo scorso anno e che continua nel 2026, con l’obiettivo di valorizzare i momenti che hanno segnato la nascita e il consolidamento della democrazia.

Il titolo della mostra trae ispirazione dai canti della tradizione popolare che fanno parte del repertorio delle mondine. Canti simbolo delle lotte del lavoro agricolo, dell’organizzazione collettiva delle lavoratrici e dell’emancipazione femminile.

La mostra è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 12.

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