Imola, consiglio comunale solenne al Teatro Stignani mercoledì 8 aprile

Mercoledì 8 aprile, alle 17, il Teatro Ebe Stignani di Imola ospiterà una seduta solenne del consiglio comunale per celebrare un traguardo storico: l’ottantesimo anniversario dell’elezione del primo consiglio post-Liberazione e l’esercizio del primo voto alle donne.

La ricorrenza rievoca lo storico appuntamento elettorale del 24 marzo 1946, che vide un’affluenza massiccia dei cittadini imolesi (88,35%, 25.962 votanti). In quella tornata, il Partito Comunista ottenne la maggioranza dei consensi (49,50%, 12.526 votanti), seguito dal Partito Socialista (27,50%, 6.988 votanti), dalla Democrazia Cristiana (20,20%, 5.198 votanti) e dai Repubblicani-Azionisti (2,80%, 721 votanti).

La cerimonia si aprirà solennemente con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno alla Gioia, affidati alla Banda musicale della Città di Imola. Seguiranno i saluti istituzionali con gli interventi del sindaco Marco Panieri, del presidente del Consiglio Comunale Roberto Visani e del vicepresidente Nicolas Vacchi. Si proseguirà con la relazione curata da Giulia Galeotti, storica e giornalista de L’Osservatore Romano, gli interventi dei gruppi consiliari e il saluto del prefetto di Bologna, Enrico Ricci. Infine, chiuderà la cerimonia la consegna delle pergamene commemorative.

L’iniziativa – il cui programma è realizzato con il contributo del Cidra - rappresenta un’occasione per ricordare una tappa fondamentale della storia italiana e invitare la cittadinanza a riflettere sul valore della partecipazione democratica e dell’uguaglianza dei diritti.