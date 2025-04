Imola, consegnati i diplomi di ciclista urbano alla scuola Andrea Costa IC6

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro per la consegna dei diplomi di “Ciclista urbano attento all’ambiente” a studentesse e studenti delle classi prime della secondaria di primo grado Andrea Costa IC6, alla presenza della vicesindaca Elisa Spada e dei rappresentanti dell’Associazione Giocathlon, nell’ambito del progetto Cambiamo Rotta.

“Cambiamo rotta” è il progetto che promuove la mobilità attiva nei percorsi casa - scuola, voluto e realizzato dal Comune di Imola e dal CEAS - Centro di Educazione alla Sostenibilità imolese in collaborazione con gli Istituti Comprensivi 5, 6 e 7, Arpae - Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna), AUSL Imola, Polizia Locale, Associazione Giocathlon, Area Blu settore Mobilità, Associazione Primaria Bianca Bizzi, Associazione Primaria Ponticelli, Associazione Orsini, Associazione Sante Zennaro e Associazione Primaria Rodari. L’iniziativa fa parte del progetto “Mobilityamoci 2.0” della Regione Emilia-Romagna.

Nell’anno scolastico 2024/2025 sono state coinvolte le classi terze della primaria e le classi prime della secondaria di primo grado, per un totale di 30 classi e circa 700 studenti e studentesse.

Il progetto è articolato su più azioni: 4 lezioni per ogni classe mirate allo sviluppo delle abilità tecniche di guida e alla conduzione della bicicletta in modo da rendere completamente autonomi i ragazzi nella gestione della bicicletta nei percorsi casa - scuola e su diversi tipi di percorsi, giornate tutti a scuola a piedi o in bici e 3 biciclettate, una per istituto comprensivo, sviluppate su percorsi tracciati a partire dalla mappa IMOLA VERDE, che riporta la rete ciclabile cittadina e il sistema degli spazi verdi pubblici. Le pedalate coinvolgono scuola, studentesse e studenti e le loro famiglie e hanno l’obiettivo di far conoscere la rete ciclabile e promuovere la socialità.

Tutte le lezioni sono realizzate da istruttori dell’Associazione Giocathlon nell’ambito dell’orario scolastico in collaborazione con le insegnanti e le dirigenti dei rispettivi istituti comprensivi. Le pedalate, a cura di Giocathlon, sono realizzate in collaborazione con le CGAM che cura la sicurezza stradale dei partecipanti.