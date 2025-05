Imola, consegnate le borse di studio Fiom Cgil

Biblioteca dell’Istituto superiore Alberghetti gremita il 29 maggio per la consegna delle borse di studio Fiom Cgil di Imola, per un valore complessivo di 1000 euro, assegnate agli studenti e alle studentesse che si sono distinti con elaborati grafici e digitali su temi di grande rilevanza sociale, come la salute e sicurezza sul lavoro e la precarietà occupazionale.

“È stata un’esperienza molto positiva - dichiara Marco Valentini, segretario generale della Fiom di Imola –, che ha messo al centro temi che riguardano i ragazzi e le ragazze, i quali hanno svolto gli elaborati con passione e consapevolezza. Un’iniziativa che intendiamo confermare per valorizzare il ruolo educativo degli Istituti scolastici e promuovere una riflessione sulle questioni che riguardano i lavoratori e le lavoratrici di domani».

All’evento erano presenti l’assessora alla Scuola Gianna Gambetti e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini del Comune di Imola, il consigliere regionale Fabrizio Castellari, oltre a Luca Palladino del Tavolo delle imprese e al segretario della Fiom Emilia Romagna, Giovanni Cotugno. Insieme ai rappresentanti degli studenti, hanno preso parte a una tavola rotonda moderata dalla giornalista Giulia Barelli del gruppo giovani Papaveri, intitolata “Il valore educativo della sicurezza sul lavoro”.

“Nella scuola bisognerebbe entrare accettando di passare sempre dalla porta educativa, rispettando la missione della scuola sia nei tempi sia nei modi - sottolinea il dirigente dell’Istituto Alberghetti, Marco Macciantelli -. E’ quello che ha fatto il segretario della Fiom di Imola Marco Valentini, motivato da una cultura del dono e mettendo a disposizione risorse per premiare studenti meritevoli. Prima un Protocollo di intesa. Poi un Avviso pubblico. Quindi una Commissione esaminatrice. Infine una cerimonia, semplice e molto partecipata, che ha unito l’Alberghetti al Paolini-Cassiano. Siamo per il pluralismo delle idee e delle formazioni sociali: chiunque si rivolga a noi con questo spirito, con questo metodo, condividendo, nella circostanza. Un importante messaggio di educazione al valore della sicurezza del lavoro contro la precarietà, è benvenuto”.