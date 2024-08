Imola, confermato un secondo caso di West Nile contagiata una donna di 84 anni

L’Ausl di Imola conferma un secondo caso di West Nile a Imola, in zona via Bicocca. Mentre è ancora in rianimazione in prognosi riservata il 76enne che l’aveva contratta in zona Casola Canina la scorsa settimana, il secondo caso riguarda una donna di 84 anni ricoverata per una forma di meningite all’ospedale di Imola in osservazione. «Il livello di rischio del territorio è quindi salito di un livello», ha detto il direttore generale dell’Ausl di Imola Andrea Rossi dando la notizia nella commissione consigliare sanità in corso..