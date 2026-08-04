Imola, concluso il restauro dell’Osservanza: finiti i 4 interventi nell’ambito Pnrr

Con il collaudo tecnico-amministrativo degli Ex Artieri si conclude formalmente il programma di rigenerazione del complesso dell’Osservanza di Imola finanziato nell’ambito del Pnrr. L’ultimo passaggio certifica il completamento dei quattro interventi immobiliari che hanno restituito alla città oltre 5mila metri quadrati di edifici storici, oggi fulcro del nuovo Parco dell’Innovazione.

Il programma, coordinato da Con.Ami come soggetto attuatore d’intesa con il Comune di Imola, ha comportato un investimento complessivo di circa 22,2 milioni di euro: 18 milioni provenienti dai Piani urbani integrati e 4,2 milioni garantiti dal Consorzio come cofinanziamento. Tutti i lavori di restauro si sono conclusi in anticipo rispetto alla scadenza Pnrr del 30 giugno 2026.

Gli interventi hanno riguardato il Padiglione 1, diventato la nuova sede dell’Accademia musicale internazionale «Incontri con il Maestro», e gli Ex Artieri, trasformati in un hub dedicato all’innovazione e alla sostenibilità. Il Padiglione 10-12 ospita invece la sede del Nuovo Circondario Imolese e il Laboratorio sulla storia della psichiatria, mentre l’ex Cabina elettrica è stata riconvertita in infopoint e laboratorio per il cicloturismo metropolitano. Una quinta linea di finanziamento è stata destinata ai servizi e alle attività necessarie per avviare il Parco dell’Innovazione.

La restituzione degli spazi è avvenuta progressivamente. Nel dicembre 2025 è entrata in funzione la «Centralina», dedicata al cicloturismo e alla mobilità sostenibile. Da febbraio 2026 il Padiglione 10-12 accoglie oltre cinquanta dipendenti del Circondario e diversi servizi associati per i cittadini dei dieci Comuni. Nel marzo scorso è stata poi inaugurata la nuova sede dell’Accademia musicale, destinata a ospitare studenti e docenti provenienti da tutto il mondo.

Il restauro degli immobili tutelati ha coniugato la conservazione del patrimonio storico e architettonico con il miglioramento della sicurezza sismica, dell’efficienza energetica, dell’accessibilità e della qualità degli ambienti. Il risultato è un sistema integrato nel quale convivono servizi pubblici, cultura, formazione, innovazione e memoria.

«Il collaudo degli Ex Artieri chiude un percorso straordinario che trasforma definitivamente l’Osservanza, passando da luogo di sofferenza e isolamento a cuore pulsante del nostro futuro», afferma il sindaco Marco Panieri. Il completamento anticipato dei quattro interventi è, secondo il primo cittadino, «motivo di grandissimo orgoglio» e dimostra la capacità del territorio di utilizzare le risorse «con efficienza, concretezza e visione». L’Osservanza, aggiunge, sta diventando «un ecosistema aperto alla città in cui giovani, start-up, ricerca, servizi e alta formazione si incontrano».

Soddisfatto anche il presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega, che ringrazia la struttura del Consorzio, il direttore Giacomo Capuzzimati, i tecnici e le maestranze. «È un esempio virtuoso di corretta applicazione dei finanziamenti del Pnrr», sottolinea, che restituisce a Imola quattro edifici riqualificati e un nuovo polo di eccellenza per la formazione e la produzione culturale.