Imola, ConAmi: sempre più risorse per il bene del territorio

Il piano triennale 2025-2027 degli investimenti del ConAmi, approvato dal Cda del Consorzio lo scorso 16 aprile, ieri ha ottenuto anche il via libera dell’assemblea rappresentata dai sindaci dei 23 comuni del territorio. «Confermata la forza e la resilienza di un sistema territoriale che è cresciuto e si è rinforzato» spiega il presidente di ConAmi, Fabio Bacchilega. «Così si dà continuità a una strategia di investimento e innovazione - aggiunge il presidente dell’assemblea dei soci di ConAmi Marco Panieri-. Questo piano parla la lingua dei territori».

Gli investimenti, che passano da 74 milioni di euro ad oltre 84 milioni di euro, si concentrano nel servizio idrico con 40 milioni di risorse stanziate, principalmente per il sistema di approvvigionamento idrico di Castel Bolognese e dei comuni limitrofi e per la bonifica di rete idrica industriale ammalorata tra Bubano e Imola. Nel comparto elettrico sono invece previsti investimenti complessivi per quasi 2,5 milioni. Crescente poi l’impegno sulla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico (40 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro finanziati da risorse europee, nazionali e regionali). Tra gli interventi, quelli all’Osservanza per il progetto “Parco dell’Innovazione” (18 milioni di euro dal Pnrr), la cui fine è prevista entro metà del 2026. Il Consorzio, insieme al Comune, investirà nell’autodromo circa 10 milioni di euro per la realizzazione di vari interventi di ammodernamento (nuovi box e terrazza ospitalità, Casa degli Eventi e sopraelevazione dei box).

Guardando al bilancio preventivo 2025, il risultato netto di utile passa dagli oltre 12 milioni di euro nel 2025 a più di 15 milioni nel 2027. Nel triennio previsti dividendi crescenti rispetto al passato dalle società partecipate (dagli oltre 17 milioni di euro nel 2025 ai 18,8 milioni nel 2027) e quindi un dividendo annuo massimo di 7,5 milioni di euro a favore dei Comuni consorziati.