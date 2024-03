Imola, con l’inaugurazione della mostra “Magic Ayrton Senna” prendono il via le celebrazioni per i 30 anni dalla morte del pilota brasiliano

Con l’inaugurazione al Museo San Domenico della mostra fotografica “Magic Ayrton Senna - 1994-2024” hanno preso ufficialmente il via il 21 marzo (giorno del compleanno del campione brasiliano) le celebrazioni del trentennale della morte dell’indimenticato pilota. Un percorso in 94 immagini in bianco e nero, alcune inedite, colte dall’obiettivo dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari che vogliono raccontare non solo le gesta del campione, ma anche l’uomo che si celava sotto il casco. Al taglio del nastro, oltre ai fotografi, erano presenti il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessora all’Autodromo Elena Penazzi, il presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi, la direttrice di If Marcella Pradella e il padrone di casa Diego Galizzi, direttore di Imola Musei. La mostra, aperta il giorno del compleanno di Ayrton, sarà visitabile fino al 2 giugno e di fatto apre “Senna 30 years”, il calendario di iniziative organizzate per commemorare i trent’anni dalla morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. «Con questa mostra incontro di nuovo un amico - commenta Angelo Orsi -. Un grande campione che aveva eletto i nostri territori tra i suoi preferiti al mondo. Imola come palcoscenico sportivo, Castel San Pietro e Bologna per rilassarsi e prepararsi alle gare».