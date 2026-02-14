Imola, completati i lavori alla Piscina Ruggi: fotovoltaico e nuova rampa per disabili

Terminati i lavori di efficientamento energetico della Piscina Comunale Ruggi a Imola e la realizzazione di una nuova rampa di accesso dedicata alle persone con disabilità. Una volta concluse le procedure di allaccio dell’impianto fotovoltaico e le operazioni di collaudo statico - attualmente in corso - la rampa sarà pienamente fruibile entro alcune settimane.

Gli interventi rappresentano una tappa di un percorso di rigenerazione più ampio che interessa l’impianto sportivo e punta a migliorarne sostenibilità, efficienza e accessibilità.

I lavori realizzati

La fase dei lavori appena conclusa ha riguardato l’efficientamento energetico della copertura del corpo di collegamento tra l’atrio e il Palaruggi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 87,36 kWp che copre quasi il 30% dei consumi elettrici e la costruzione della nuova rampa di accesso per persone con disabilità.

L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi europei dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) del Nuovo Circondario Imolese, nell’ambito dell’Investimento territoriale integrato (Iti). La spesa complessiva ammonta a 584.606,53 euro, di cui 400.000 euro provenienti dai fondi europei.

Sostenibilità e accessibilità

“Siamo soddisfatti di questi interventi che promuovono la sostenibilità e l’accessibilità di uno dei complessi sportivi più utilizzati dalla cittadinanza - sottolineano il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca e assessora all’Ambiente Elisa Spada -. I fondi europei ci hanno permesso di intervenire sul complesso della piscina comunale Ruggi, uno degli edifici più energivori del Comune di Imola, realizzando un impianto fotovoltaico che copre quasi il 30% dei consumi elettrici”.

“Nel farlo abbiamo cercato di guardare in prospettiva e tutelare la piscina da oscillazioni dei prezzi dell’energia che, come abbiamo visto negli anni recenti, sono fortemente influenzati da ciò che succede nel mondo - proseguono -. Dall’altra parte abbiamo scelto di investire sull’accessibilità dell’impianto che è utilizzato da moltissimi cittadini e cittadine di tutte le fasce d’età, in linea con il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche PEBA, che abbiamo approvato”.