Imola, Commissione pari opportunità: c’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi

Sono aperte fino al 30 settembre le candidature per far parte della Commissione pari opportunità del Comune di Imola , organo consultivo e propositivo che si rinnova per la settima volta. Istituita nel 2003, la Commissione può esprimere pareri e proposte all’Amministrazione comunale per garantire l’attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra uomo e donna. La nuova commissione sarà formata da minimo 10, massimo di 20 commissarie.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026 secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, corredate da curriculum vitae e documento di identità. Le domande, indirizzate all’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Imola, potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Imola, all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it avendo cura di precisare nell’oggetto “Proposta di autocandidatura alla nomina quale componente o designazione rappresentanza VII^ Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola”, allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido;

consegna a mano, presso i Servizi al Cittadino del Comune di Imola - Sala Giulio Miceti - piazzale Ragazzi del ‘99, 3/a (secondo piano) - Imola, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 9.00-12,30; martedì e giovedì anche ore 14.00-17.30, allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido;

consegna a mano, presso Ufficio Protocollo - Piazza Matteotti 23 - Imola, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; martedì e giovedì anche ore 14.30-17.00, allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido.

“La Commissione Pari Opportunità - ha detto la vice sindaca Elisa Spada - è uno spazio di dialogo, confronto, approfondimento e azione molto importante e l’occasione per mettersi in gioco per la crescita della nostra comunità in termini di consapevolezza, diritti e libertà di scelta. In questi anni ho avuto il piacere e l’onore di lavorare con donne di grande competenza e umanità, con le quali abbiamo affrontato il tema delle pari opportunità in modo trasversale: dal contrasto alla violenza, alla cultura, alla formazione, al lavoro, alla salute con uno sguardo di genere che mette in luce le cause delle disparità e lavora in sinergia per rimuoverle alla base. Vogliamo continuare a lavorare con questo approccio, allargando l’azione anche sull’urbanistica in ottica di genere, per la salute e il benessere di tutta la comunità. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le commissarie uscenti, a partire dalla coordinatrice CPO Virna Gioiellieri per il grande lavoro svolto e invito le donne della nostra comunità, ognuna con la sua competenza, il suo vissuto, il suo sguardo a portare il proprio contributo, per tutte e per tutti”.