Imola, Commissione pari opportunità: c’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi

Sono aperte fino al 30 settembre le candidature per far parte della Commissione pari opportunità del Comune di Imola, organo consultivo e propositivo che si rinnova per la settima volta. Istituita nel 2003, la Commissione può esprimere pareri e proposte all’Amministrazione comunale per garantire l’attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra uomo e donna. La nuova commissione sarà formata da minimo 10, massimo di 20 commissarie.
Possono candidarsi tutte le donne, cittadine o rappresentanti di associazioni del territorio, in possesso di specifiche competenze nei vari ambiti lavorativi, sociali, professionali, utili all’elaborazione delle politiche di pari opportunità della città. La valutazione dei curricula da parte della Giunta comunale avverrà sulla base delle esperienze professionali o personali delle candidate inerenti le politiche di genere e terrà conto della conoscenza del territorio.