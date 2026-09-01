Imola, Commissione pari opportunità: c’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi

Imola
  • 01 settembre 2026
La vicesindaca Elisa Spada (foto Mmph)
La vicesindaca Elisa Spada (foto Mmph)

Sono aperte fino al 30 settembre le candidature per far parte della Commissione pari opportunità del Comune di Imola, organo consultivo e propositivo che si rinnova per la settima volta. Istituita nel 2003, la Commissione può esprimere pareri e proposte all’Amministrazione comunale per garantire l’attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra uomo e donna. La nuova commissione sarà formata da minimo 10, massimo di 20 commissarie.

Possono candidarsi tutte le donne, cittadine o rappresentanti di associazioni del territorio, in possesso di specifiche competenze nei vari ambiti lavorativi, sociali, professionali, utili all’elaborazione delle politiche di pari opportunità della città. La valutazione dei curricula da parte della Giunta comunale avverrà sulla base delle esperienze professionali o personali delle candidate inerenti le politiche di genere e terrà conto della conoscenza del territorio.

Scadenze e modalità

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026 secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, corredate da curriculum vitae e documento di identità. Le domande, indirizzate all’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Imola, potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Imola, all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it avendo cura di precisare nell’oggetto “Proposta di autocandidatura alla nomina quale componente o designazione rappresentanza VII^ Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola”, allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido;

consegna a mano, presso i Servizi al Cittadino del Comune di Imola - Sala Giulio Miceti - piazzale Ragazzi del ‘99, 3/a (secondo piano) - Imola, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 9.00-12,30; martedì e giovedì anche ore 14.00-17.30, allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido;

consegna a mano, presso Ufficio Protocollo - Piazza Matteotti 23 - Imola, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; martedì e giovedì anche ore 14.30-17.00, allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido.

“La Commissione Pari Opportunità - ha detto la vice sindaca Elisa Spada - è uno spazio di dialogo, confronto, approfondimento e azione molto importante e l’occasione per mettersi in gioco per la crescita della nostra comunità in termini di consapevolezza, diritti e libertà di scelta. In questi anni ho avuto il piacere e l’onore di lavorare con donne di grande competenza e umanità, con le quali abbiamo affrontato il tema delle pari opportunità in modo trasversale: dal contrasto alla violenza, alla cultura, alla formazione, al lavoro, alla salute con uno sguardo di genere che mette in luce le cause delle disparità e lavora in sinergia per rimuoverle alla base. Vogliamo continuare a lavorare con questo approccio, allargando l’azione anche sull’urbanistica in ottica di genere, per la salute e il benessere di tutta la comunità. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le commissarie uscenti, a partire dalla coordinatrice CPO Virna Gioiellieri per il grande lavoro svolto e invito le donne della nostra comunità, ognuna con la sua competenza, il suo vissuto, il suo sguardo a portare il proprio contributo, per tutte e per tutti”.

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