Imola, colta da malore alla guida, attraversa l’incrocio col rosso: soccorsa dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Imola, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno soccorso una donna che, a bordo della sua auto, aveva avuto un grave malore. L’autovettura è stata notata effettuare alcune manovre anomale e pericolose, tra cui attraversare, nei pressi di Via Agostino, un incrocio nonostante il semaforo rosso; la condotta del guidatore faceva presumere una mancanza di lucidità, motivo per cui gli operatori di Volante sono intervenuti immediatamente fermando il veicolo. Alla guida dell’auto è stata identificata una donna di origine romena, classe 1974, in evidente stato confusionale, con difficoltà respiratorie e un marcato stato di agitazione dovuto ad un forte dolore al petto.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario per il trasporto al Pronto Soccorso. La conducente sentiva un dolore al torace e vertigini, raccontando di avere sofferto in passato di infarto e grazie all’ausilio della pattuglia è stata immediatamente condotta in ospedale a bordo di un’ambulanza.