Imola, colpita alla testa dall’asta di una giostra al luna park. Una 15enne ricoverata in ospedale. Ferita anche l’amica 21enne

Paura nella tarda serata di sabato 4 maggio 2024 al luna park itinerante presente, come da tradizione in questo periodo dell’anno, nell’area Lungofiume di via Pirandello. A rimanere ferite due ragazze imolesi di 21 e 15 anni, la prima dimessa con 7 giorni di prognosi, la seconda ricoverata all’ospedale di Imola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le due giovani stavano passeggiando all’interno del luna park quando, per cause ancora da accertare, sono state colpite da un’asta di metallo che si trovava nella giostra “Matterhorn”, un’attrazione rotante e oscillante che scorre su una rotaia. L’oggetto pesante però non si sarebbe staccato per un malfunzionamento o un cedimento strutturale come invece in un primo momento si pensava. Da quanto emerso la sbarra, che serve per chiudere il tendone a copertura della giostra e che durante l’attività viene lasciata “a riposo” agganciata alla struttura, nel momento in cui l’attrazione è entrata in funzione si sarebbe sganciata investendo le due ragazze. In attesa delle verifiche da parte dei tecnici competenti che dovranno poi collaudare l’attrazione e rilasciare il nullaosta, la giostra coinvolta nell’incidente è chiusa fino a nuovo ordine, mentre il luna park continuerà la sua attività come previsto fino a domenica 12 maggio.

