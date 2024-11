Oggi torna l’atteso appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa solidale promossa come ogni anno dalla Fondazione Banco Alimentare dell’Emilia Romagna (con sedi a Imola e Parma) durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone più in difficoltà. Una giornata che l’anno scorso, grazie anche all’impegno di 800 volontari, aveva permesso alla Fondazione Banco Alimentare di raccogliere nel territorio del circondario circa 32.600 chili di alimenti.

«L’invito a tutta la cittadinanza è di partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che sul nostro territorio vedrà coinvolti oltre 40 punti vendita - commenta il sindaco Marco Panieri -. Un contributo importante in un momento difficile dovuto alle alluvioni e alle fragilità che abbiamo avuto sul territorio. Fragilità, purtroppo, aumentate anche nelle nostre zone e quindi è giusto sensibilizzare tutti a donare anche solo un piccolo aiuto che può rappresentare un grande contributo nella quotidianità delle persone. Ringrazio i tanti volontari che ogni giorno si impegnano, ma anche quelli che si metteranno in gioco in questa occasione per raccogliere alimenti e poi distribuirli. Siamo poi orgogliosi di avere a Imola una delle sedi della Fondazione Banco Alimentare dell’Emilia Romagna che da oltre 30 anni c’è sempre e sta dando una mano importante insieme a tante altre associazioni con cuore, passione e impegno».

Anche quest’anno, come detto dal sindaco Panieri, sono oltre 40 i punti vendita aderenti all’iniziativa di Imola, Castel San Pietro, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Dozza, Medicina e Mordano, dove oggi i volontari dalla tradizionale pettorina arancione inviteranno i clienti ad acquistare e donare prodotti a lunga conservazione come olio, polpa o passata di pomodoro, legumi o verdure in scatola, carne in scatola o tonno e alimenti per l’infanzia. Tutti prodotti raccolti saranno poi distribuiti alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare. Si tratta di mense per i poveri, case-famiglia, unità di strada, comunità per i minori e centri d’ascolto che da anni sul territorio sostengono migliaia di persone. La Colletta, però, viaggia anche online. Dal oggi e fino al 30 novembre sarà possibile donare la spesa su alcune piattaforme dedicate. Per informazioni e per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare.