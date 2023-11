Imola, Colletta Alimentare con il sostegno del Comune

Oggi si è svolta anche a Imola la 27esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In questi ultimi anni si è rafforzata in modo significativo la collaborazione tra Banco Alimentare Emilia-Romagna e la Città di Imola, dove il Banco ha la sua principale sede regionale, nonché sede legale. L’aAmministrazione comunale ha costruito con la Fondazione Banco Alimentare un importante percorso sinergico a tutto beneficio di quelle persone e famiglie che sono in difficoltà e che il periodo pandemico e il caro bollette hanno ulteriormente aggravato.

Così anche oggi l’Amministrazione comunale nel suo complesso ha raccolto l’invito a partecipare alla Colletta Alimentare, rivoltole dagli organizzatori: infatti sia la giunta comunale sia la presidenza del consiglio comunale hanno aderito all’iniziativa.

Questa mattina, infatti, il sindaco Marco Panieri, il vice sindaco Fabrizio Castellari e l’assessore al Welfare Daniela Spadoni, il presidente del Consiglio comunale Roberto Visani e il vice presidente del Consiglio comunale Nicolas Vacchi si sono recati, in momenti differenti, nel punto Coop che si affaccia su Piazza Matteotti per partecipare all’iniziativa, accolti da Gianluca Benini, direttore Banco Alimentare Emilia-Romagna.