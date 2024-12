Imola, cinque famiglie dozzesi ancora fuori casa da un anno e mezzo per una frana

La frana che l’alluvione del maggio 2023 staccò in una parte del versante di collina affacciato sulla Valsellustra incombe ancora sulla quotidianità di cinque famiglie dozzesi che tuttora non possono fare rientro nella loro abitazione in via Casette Molino. Ma la situazione condiziona anche la vita dei residenti e proprietari del condominio a monte della frana stessa, che a loro volta hanno una serie di garage inagibili e sanno di pendere sulla testa dei vicini di casa come una spada di Damocle.

A un anno e mezzo di distanza, questo gruppo di residenti chiede di essere coinvolto da chi di dovere, in questo caso l’azienda Sogesid che, per conto della struttura commissariale e da convenzione con il Comune, dovrà investire nella risoluzione del problema la somma di 2 milioni e 65mila euro dei circa 3 milioni riconosciuti al Comune di Dozza per fare fronte ai danni di quell’alluvione.

