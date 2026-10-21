Imola, cinque chiamate in dieci minuti del truffatore seriale di anziani, ma nessuno ci casca

Truffatore seriale in azione nel territorio imolese, ma la formazione dà i suoi frutti e nessuno ci casca. Nella giornata di ieri (martedì 20 ottobre) i Carabinieri di Imola hanno segnalato che cinque persone, tre donne e due uomini di età compresa tra i 57 e gli 80 anni, hanno riattaccato alla telefonata di un criminale che, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’ordine, voleva carpire la loro fiducia per consumare una truffa. Il truffatore ha effettuato le chiamate nel primo pomeriggio nel giro di 10 minuti tra le 14.04 e le 14.14: delle cinque potenziali vittime una risiede a Imola, le altre a Casalfiumanese. La truffa è stata sventata grazie alla consapevolezza delle vittime, incentivata dagli incontri pubblici di sensibilizzazione che i Carabinieri della Compagnia di Imola stanno portando avanti insieme alle amministrazioni locali.