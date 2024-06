Imola, “Cinema in Tour” 2024: il programma

Con l’arrivo dell’estate, si rinnova l’appuntamento con “Cinema in Tour”, la rassegna itinerante dedicata alla settima arte che dal 22 giugno al 9 settembre proporrà 34 proiezioni nei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese.

“Cinema in tour” nasce dalla collaborazione istituzionale tra tutti i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, che condividono annualmente progetti e attività nell’ambito dei Distretti culturali della Città metropolitana, con la missione di valorizzare il territorio del Circondario Imolese attraverso itinerari culturali originali e di grande risonanza tra i cittadini. “Cinema in Tour” ogni anno porta il cinema sera dopo sera in luoghi dove non sono presenti sale cinematografiche, creando un vero e proprio percorso culturale sul territorio del circondario imolese. La rassegna anche quest’anno punterà su una selezione di film di qualità, sulla gratuità delle proiezioni e sulla non sovrapposizione delle date delle stesse. Varietà, inclusività e condivisione degli spazi sono i punti di forza di una manifestazione pensata per unire i comuni del Circondario attraverso il connubio tra cultura e intrattenimento.