Imola, ciclista urta un’altra bici e cade, poi un’auto lo travolge: 20enne in gravi condizioni

Ancora un grave incidenti sulle strade imolesi, in questo caso con una dinamica singolare che presenta ancora dei lati oscuri da chiarire da parte della polizia locale che ha effettuato i rilievi. Il bilancio è però grave: un 20enne si trova infatti in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna.

Dinamica da chiarire

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 12.45 sulla statale Emilia all’altezza del km 83, ovvero poco dopo lo svincolo per salire al borgo di Dozza e poco prima dell’incrocio con via Vigne Nuove. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale un ragazzo di 20 anni era in sella alla sua bicicletta e pedalava in direzione di Bologna quando avrebbe urtato un’altra bicicletta davanti a lui che, nonostante l’urto proseguiva la sua corsa. Il 20enne invece per l’urto ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto, purtroppo in quel mentre sopraggiungeva una Fiat Punto condotta da un 43enne di Toscanella che non è riuscita a evitare l’impatto con il ciclista a terra e lo ha travolto in pieno.

Le condizioni del ragazzo, italiano e che risulta residente in una provincia del Veneto, sono parse subito molto gravi. L’elisoccorso atterrato sul posto lo ha infatti trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna e lì si trova ricoverato in prognosi riservata. La polizia locale di Imola, fino a ieri sera, aveva ricostruito solo parzialmente la dinamica del fatto anche dopo aver sentito un testimone. Si tratta di un altro ragazzo amico del ferito che pedalava insieme a lui ed ha assistito alla scena drammatica, resta invece da identificare il terzo ciclista che si sarebbe allontanato nonostante l’urto subito da parte del ragazzo che ha avuto la peggio.

Anche l’automobilista che ha investito il ciclista è stato trasportato in ospedale a Imola più che altro per lo choc, ma non sarebbe ferito gravemente.