Imola, ciclista inglese perde il controllo e finisce contro un’auto a Fontanelice

Un brutto incidente si è verificato ieri in vallata durante un allenamento in bicicletta sulle colline di Fontanelice.

La Polizia locale del Circondario ha rilevato ieri in mattinata il sinistro avvenuto in via Della Renana. Intorno alle 11 una società ciclistica inglese, si stava allenando sulla Casolana con direzione Casola- Fontanelice quando in un tratto curvilineo di via Della Renana uno dei suoi membri, un cittadino inglese di 20 anni, perdeva il controllo della sua bicicletta, forse per la velocità accumulata in discesa, andando a collidere contro una Fiat Punto che sopraggiungeva sulla stessa strada percorrendola nella direzione opposta , regolarmente nella propria corsia di marcia.

L’impatto fra i due mezzi, la bici e l’auto, è stato abbastanza violento e il ciclista è stato sbalzato a terra. Nella caduta, il ventenne inglese ha riportato traumi agli arti inferiori, in particolare si è infortunato a una gamba. Per la caduta, e il luogo abbastanza isolato dove questo è avvenuto, per precauzione il ciclista è stato caricato dall’elisoccorso atterrato sul luogo dell’incidente e trasportato, cosciente, all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravita.

Il conducente della Fiat Punto, un uomo di 40 anni residente a Fontanelice, è rimasto illeso nello scontro e non ha avuto bisogno di cure mediche, è anche risultato negativo ai controlli con l’etilometro fatti per prassi dagli agenti della polizia locale.