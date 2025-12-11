Imola, “ci fate fare un giro di pista all’autodromo”? Il desiderio dei nonni delle Rsa diventa realtà

Un giro di pista molto speciale per avvicinarsi al Natale. Una mattinata all’insegna delle emozioni quella vissuta oggi dagli ospiti delle Case Residenza per Anziani Baroncini di Imola, CRA Cassiano Tozzoli, la CRA di Medicina e dei Centri Diurni gestiti tutti da ASP NCI che hanno potuto vivere l’esperienza di un giro in pista all’Autodromo a bordo dei pulmini delle strutture accompagnati dagli animatori, dalle Coordinatrici delle varie strutture, dalla Presidente e dal Direttore ASP Circondario Imolese.

L’iniziativa, coordinata dagli Assessorati al Welfare e Assessorato all’Autodromo con la collaborazione di Formula Imola, è nata dal desiderio espresso dai “nonni” durante una delle varie iniziative organizzate dentro alle strutture stesse, per aprire le medesime strutture alla città. Tutte queste attività insieme, concerti, incontri speciali e gite hanno come obiettivo quello di far conoscere a tutti le realtà delle Case Residenza per anziani e dei Centri Diurni e permettere a chi è in esse accolto di sentirsi ancora cittadino che fa parte di una città che non li dimentica.

Accompagnati dal sindaco Panieri, dall’assessora Penazzi e dall’Assessora Spadoni gli ospiti delle strutture hanno potuto vivere un’esperienza insolita e divertente respirando da vicino l’atmosfera del mondo dei motori. Il giro in pista seppur a velocità moderata, con la parata aperta dalla Safety Car messa a disposizione da Formula Imola, ha suscitato sorrisi, emozioni e tanta gratitudine. Nel gruppo di visitatori erano presenti due uomini che hanno prestato servizio per vari anni all’Autodromo e uno dei due è stato tra i primi a prestare soccorso ad Ayrton Senna il giorno del tragico incidente.

Soddisfatte Daniela Spadoni, assessora al welfare, ed Elena Penazzi, assessora all’Autodromo: “Grazie a chi ha avuto l’idea e grazie a chi l’ha resa possibile. Come ben si comprende, non si è potuto portare tutti gli ospiti, ma è un progetto che può essere replicato e speriamo di poterlo fare presto. L’Autodromo è uno dei simboli della nostra città e avere permesso loro di rivederlo da vicino ha significato riconoscere loro ancora la piena cittadinanza a Imola. Ricordiamoci che se Imola è così oggi è merito loro che l’hanno costruita, conservata e amata”

Così il sindaco, Marco Panieri: “È stata una mattinata semplice ma dal valore profondissimo. Vedere negli occhi dei nostri ospiti l’emozione di tornare all’Autodromo, di ripercorrere un luogo che fa parte della loro vita e della storia della città, ci ricorda quanto sia importante mantenere un legame vivo tra le strutture residenziali e la comunità. Ringrazio ASP, Formula Imola, gli operatori e gli assessori che hanno reso possibile questa esperienza. Sono momenti che restituiscono dignità, memoria e appartenenza. E ci ricordano che una città è veramente comunità quando continua ad includere, ascoltare e valorizzare tutte le generazioni. A loro dobbiamo rispetto, gratitudine e la consapevolezza che Imola è ciò che è grazie anche al cammino che hanno fatto prima di noi.”