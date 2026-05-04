“Imola Charity bike” torna sabato 23 maggio

Sabato 23 maggio torna “Imola charity bike | Pedalando per la Ricerca”, la gara ciclistica solidale della durata di sei ore, che promette di regalare emozioni e divertimento, tra curve e rettilinei che hanno fatto la storia, nell’anello del circuito di Formula 1 più iconico d’Italia, l’unico dove si corre in senso antiorario: l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.
Una giornata rivolta a cicloamatori, scuole e famiglie, che unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulla fibrosi cistica (FC), una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva, e raccogliere fondi per la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca), il primo ente in Italia dedicato alla ricerca sulla malattia.
In sella ci sarà anche Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca, e al suo fianco campioni dello sport, ambassador e testimonial FFC Ricerca pedaleranno a sostegno della ricerca.