“Imola Charity bike” torna sabato 23 maggio

Sabato 23 maggio torna “Imola charity bike | Pedalando per la Ricerca”, la gara ciclistica solidale della durata di sei ore, che promette di regalare emozioni e divertimento, tra curve e rettilinei che hanno fatto la storia, nell’anello del circuito di Formula 1 più iconico d’Italia, l’unico dove si corre in senso antiorario: l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una giornata rivolta a cicloamatori, scuole e famiglie, che unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulla fibrosi cistica (FC), una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva, e raccogliere fondi per la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca), il primo ente in Italia dedicato alla ricerca sulla malattia. In sella ci sarà anche Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca, e al suo fianco campioni dello sport, ambassador e testimonial FFC Ricerca pedaleranno a sostegno della ricerca.

La giornata in dettaglio

Con circa 5 km e 120 m di dislivello per giro, la gara è aperta a tutti gli enti riconosciuti dal CONI e si potrà partecipare a squadre (da 4 a 6 persone), in coppia o come singoli, suddivisi in diverse categorie. La partenza è fissata alle ore 10, mentre il suono della campana al passaggio dopo le ore 16 sancirà la conclusione della gara. Anche quest’anno per gli appassionati di gravel, che preferiscono lo sterrato alla pista del circuito, è prevista l’iscrizione all’evento percorrendo un percorso con traccia sui colli circostanti e la partecipazione alla colazione sociale. Alle 7:30, prima dell’avvio della gara ufficiale, è previsto il Raduno dei cicloamatori con colazione sociale: un momento per fare comunità, grazie al contributo di sostenitori e volontari che accoglieranno i ciclisti; nella tarda mattinata verranno premiate le società sportive che avranno portato più iscritti al raduno. Per tutta la giornata, con il coinvolgimento delle scuole di Imola e Circondario e l’invito a partecipare alle famiglie, sono previste gratuitamente, per gli under 11, attività educative e propedeutiche non solo al ciclismo come pratica sportiva, ma anche didattiche e in ottica di sicurezza. Durante la giornata saranno presenti stand gastronomici aperti ai partecipanti, alle famiglie e a tutta la cittadinanza: momenti di festa, con buona musica e piadine golose, per celebrare insieme i risultati della giornata e sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica.

Come partecipare