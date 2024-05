“Imola Charity Bike”: domenica 26 maggio la gara benefica di ciclismo all’autodromo contro la fibrosi cistica

Manca poco all’avvio di “Imola Charity Bike - In loop per FFC Ricerca”, la pedalata solidale a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica. Domenica 26 maggio 2024, sulla scia del Bike Tour, l’appuntamento charity sportivo nato nel 2012 da un’idea del Presidente della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Matteo Marzotto, si vedranno gareggiare campioni e appassionati delle due ruote all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L’appuntamento si rivolge a tutti coloro che hanno passione per la bici, dalle associazioni sportive alle famiglie, alle scuole del territorio. Alla gara sportiva, infatti, è affiancata anche un’attività formativa che coinvolgerà le scuole primarie e secondarie (fino ai 15 anni) di Imola e circondario, a cui verrà proposta un’attività propedeutica non solo al ciclismo come attività sportiva, ma anche didattica, in ottica di sicurezza, per permettere di avvicinarsi alla bicicletta come modalità di trasporto sostenibile.

Accanto al Presidente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Matteo Marzotto, pedaleranno: Fabrizio Macchi, atleta e campione paralimpico, Max Lelli, ciclista professionista, Alan Marangoni, ex ciclista professionista e conduttore del canale GCN insieme a Giorgio Brambilla, ex ciclista professionista, conduttore allenatore e consulente biomeccanico e con loro Veronica Santandrea conosciuta sui social come Cara Biga, influencer e cicloturista. Partecipano alla pedalata anche Tommaso Ferrari, assessore del Comune di Verona, e la squadra composta dai compagni di Marco Pantani nella storica Mercatone Uno: Marcello Siboni, Cristian Moreni, Roberto Conti e Fabiano Fontanelli.

La domenica di Edoardo

Non solo, con loro anche Edoardo Hensemberger, ragazzo con la fibrosi cistica che da oltre un anno sta assumendo Kaftrio, un farmaco che gli ha migliorato la quotidianità e prospettiva di vita, pur permanendo alcune complicanze, che intende farsi portavoce dell’importanza di sostenere la ricerca per trovare cure sempre più efficaci, in risposta anche a mutazioni come quelle di Beatrice Poli, giovane donna con la fibrosi cistica che sarà all’evento, riponendo nella ricerca ogni speranza, per tutti quelli come lei ancora orfani di terapia.

Con circa 5 km e 120 metri di dislivello per giro, la domenica prevede una gara a squadre (max 6 partecipanti) o per singoli partecipanti della durata di 6 ore – partenza alle ore 10:00 e suono della campana al passaggio dopo le ore 16:00 - suddivisa in diverse categorie e aperta a tutti gli enti riconosciuti dal CONI.

“Dopo l’annullamento forzato dello scorso anno, è con grande piacere che torniamo a ospitare in Autodromo questo importante evento che servirà a raccogliere a fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica”, queste le parole del presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi. “Eventi solidaristici come questo, che puntano i riflettori su un tema così importante, non possono non trovare la nostra piena disponibilità, mettendo a disposizione una struttura che ritengo ideale per questo tipo di manifestazione. Invito tutti a partecipare, dalle famiglie, alle scuole, alle società sportive, per dare un segnale tangibile di solidarietà, socialità e inclusività”.

Così Marco Panieri, Sindaco di Imola: “Come città e come amministrazione siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica e della sensibilizzazione della cittadinanza. Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, visto anche il rapporto con la sua delegata Patrizia Baroncini, a Imola è a casa e trova nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari uno spazio aperto e inclusivo che dona con convinzione la sua visibilità e fama internazionale a progetti come Imola Charity Bike | In loop per FFC Ricerca. Ringrazio il Comitato Locale per le attività che svolge nel territorio del circondario imolese, un presidio prezioso con il quale collaboriamo sempre con grande piacere. L’invito alla cittadinanza è ovviamente quello di partecipare e di dare valore alla ricerca scientifica tesa a trovare una risposta di cura alla malattia genetica grave più diffusa in Europa ancora troppo poco conosciuta.”

Iscrizioni

Alla gara di domenica 26 maggio possono partecipare i tesserati di tutti gli Enti sportivi riconosciuti dal CONI. Per iscriversi, entro il 23 maggio, è necessario inviare una copia della tessera di ciascun componente e la ricevuta di pagamento, tramite bonifico bancario intestato a Imola-Bike ASD (IBAN IT12M0846221004000005006099), all’indirizzo: imolabike@gmail.com

La quota di iscrizione è di euro 25 per i singoli, euro 150 a squadra, gratuita per gli under 15.

I non tesserati che desiderassero partecipare dovranno presentare un certificato medico valido per l’attività agonistica e la quota aggiuntiva di euro 10 per la copertura assicurativa. Obbligatorio l’uso del casco rigido, la manifestazione è assicurata RCT. Per quanto non contemplato vige il regolamento nazionale ciclismo UISP.