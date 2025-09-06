Imola, Cgil: raccolta fondi per Gaza, ecco come donare

Questa mattina (sabato 6 settembre) nel centro di Imola si è svolto un banchetto informativo e di raccolta fondi promosso dalla Cgil, nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione indetta in numerose piazze italiane per chiedere la fine della barbarie, causata dalla guerra in corso nella Striscia di Gaza, e il rispetto del diritto internazionale.

Durante la mattinata sono stati raccolti 607 euro di donazioni, frutto della generosità delle persone che si sono fermate al banchetto per offrire un contributo. A questa somma si aggiungono, 1.800 euro provenienti dal fondo contributi scioperi dei lavoratori e delle lavoratrici della Camera del lavoro di Imola e 800 euro donati dallo Spi Cgil di Imola.

Non si tratta della prima iniziativa di solidarietà: lo scorso gennaio, sempre attraverso il fondo delle trattenute per sciopero, la Camera del Lavoro di Imola ha devoluto 1.400 euro a Emergency per sostenere il suo fondamentale impegno nell’assistenza sanitaria alla popolazione di Gaza. Proprio in questi giorni, Emergency ha aderito alla Global Sumud Flotilla, l’iniziativa umanitaria e nonviolenta, sostenuta anche dalla Cgil, che opera per rompere l’assedio e portare aiuti direttamente alla popolazione palestinese.

La somma totale, 3.207 euro, sarà devoluta al fondo attivato dalla Cgil nazionale per finanziare aiuti umanitari – cibo, medicinali e beni di prima necessità – da destinare ai campi profughi e alle comunità palestinesi, in collaborazione con AOI (Associazione delle ONG Italiane) e CISS di Palermo, per sostenere la popolazione civile palestinese colpita da mesi di assedio, violenze e carestia.

È ancora possibile dare il proprio contributo, attraverso una donazione diretta tramite bonifico intestato a: CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

IBAN: IT42S 010300 320100 00027 74730

Causale: Aiuti umanitari Gaza