Imola, Cesare Cremonini inaugurerà la nuova Music Park Arena a giugno 2026

Cesare Cremonini sarà il primo artista ad esibirsi nella nuova Music Park Arena dell’Autodromo di Imola inaugurandola il 13 giugno 2026.

A poche ore dalla presentazione ufficiale del progetto, arriva la prima, straordinaria adesione: un artista di fama internazionale, tra i più amati del panorama musicale italiano, profondamente legato alla nostra città. Proprio ad Imola, Cremonini si era esibito il 2 luglio 2022 in un concerto-evento che ha segnato una tappa importante nel suo percorso artistico e nel cuore di migliaia di fan. Un legame suggellato anche dal conferimento del Grifo Città di Imola, la massima onorificenza cittadina, da parte del sindaco Marco Panieri il 10 dicembre dello stesso anno. «Siamo davvero felici che il primo grande concerto della Music Park Arena sarà quello di Cesare Cremonini, artista che la nostra città ama profondamente. È un segno concreto di come questa nuova opportunità sia già diventata realtà: appena presentata, ha già trovato un primo protagonista d’eccezione. Lo ringraziamo per aver scelto ancora Imola, dopo lo storico concerto del 2022 e il forte legame che ci unisce. La nostra città rilancia con coraggio e guarda avanti, continuando a costruire passo dopo passo una nuova centralità culturale e musicale. Un progetto condiviso insieme all’Autodromo, che ringrazio, in particolare il Direttore Pietro Benvenuti, e all’Assessore all’Autodromo e ai Grandi Eventi Elena Penazzi. Grazie di cuire ai partner che hanno lavorato a questo risultato e con i quali si è scelto di condividere un percorso, a cominciare da Studio’s e Live Nation», è il commento del sindaco Marco Panieri.