Imola, centro storico sempre più attrattivo e innovativo

Un Centro storico sempre più forte, attrattivo e innovativo. La Giunta ha approvato i primi documenti utili e necessari per il riconoscimento da parte della Regione dell’Hub urbano del Centro storico, istituito con legge regionale nel 2023 per valorizzare l’economia di prossimità mediante la collaborazione tra Comune, associazioni di categoria, operatori economici e altri attori territoriali.

In particolare, è stato approvato l’accordo di partenariato con Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, Cna Imola Associazione metropolitana, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana e i partner partecipanti al progetto: in base all’intesa si è definito l’ambito del progetto (il centro storico), si è realizzata un’analisi dello stato di fatto secondo i criteri regionali e sono state individuate delle linee strategiche di intervento volte a delineare i primi temi di lavoro. Prevista la costituzione di un tavolo di coordinamento stabile tra Amministrazione comunale e associazioni per seguire l’iter di sviluppo e implementare nel corso del tempo il piano degli interventi. L’accordo prevede anche la possibilità di attivare dei tavoli tematici su azioni e progettualità che vedano anche il coinvolgimento degli operatori economici.

Per poter beneficiare delle risorse per interventi di qualificazione e innovazione e far parte del percorso, le imprese del settore del commercio, dei pubblici esercizi e dell’artigianato devono aderire all’accordo di partenariato. La manifestazione di interesse non prevede alcun impegno in termini di spese e/o costi. Gli Hub costituiti entro il prossimo 31 marzo e riconosciuti dalla Regione potranno beneficiare di contributi a fondo perduto destinati a interventi di riqualificazione urbana, azioni di marketing e promozione, progetti di rete tra operatori economici, bandi per le imprese e altre iniziative, previsti indicativamente nel secondo semestre 2025.