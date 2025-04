Imola, Cefla dona 38 computer alla scuola media di Borgo Tossignano svaligiata da un furto

Un atto di generosità che ha colpito nel cuore la comunità di Borgo Tossignano: la Cefla ha recentemente donato 38 computer portatili all’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano, in un gesto concreto di solidarietà e sostegno, dopo il furto subito dalla scuola. I dispositivi, sottratti da ignoti alcuni mesi fa, erano essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Borgo Tossignano.

I nuovi dispositivi sono stati appositamente ricondizionati dalla Cooperativa Sociale “Giovani Rilegatori”, da sempre attenta alla sostenibilità ambientale attraverso il recupero di materiali e strumenti tecnologici in disuso, e andranno a rimpiazzare quelli rubati, garantendo agli studenti il regolare prosieguo delle attività didattiche digitali.

La Dirigente Scolastica dell’I.C. di Borgo Tossignano, Adele D’Angelo, ha ringraziato calorosamente il dottor Gianmaria Balducci, presidente della Cefla, e il dottor Carlo Alberto Gollini, presidente della cooperativa sociale “Giovani Rilegatori”, per il loro impegno: “Siamo davvero grati per questo generoso gesto che dimostra quanto la nostra comunità sia solidale. In un periodo difficile, la donazione di questi computer è un segno di speranza e di supporto, che ci aiuterà a riprendere le attività scolastiche senza ulteriori interruzioni. Con il loro impegno hanno contribuito in modo concreto alla crescita e al benessere della comunità di Borgo Tossignano. Alla Cefla e ai “Giovani Rilegatori”, a nome anche dei nostri studenti, esprimiamo dunque tutta la nostra più profonda riconoscenza e gratitudine per l’attenzione e il sostegno profusi alla nostra scuola”.