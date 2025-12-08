Imola, Cecilia Sala e il ricordo del carcere in Iran: “Un modo per portare alla disperazione”

La serata si è aperta con Cecilia Sala - giornalista, scrittrice e podcaster tra le più importanti del panorama nazionale - in dialogo con l’avvocato Carlo Machirelli, segretario della camera Penale di Bologna e membro di Extrema Ratio: due mondi lontani che hanno stabilito sin da subito un contatto di sintonia e intenti, intorno alla parola libertà. Sala, come racconta nel suo “Figli dell’odio” (Mondadori) è partita dall’attualità, dall’analisi delle persone al centro della questione israelopalestinese per arrivare anche a parlare della sua esperienza di detenzione in Iran da cui è ormai trascorso un anno. «Ho passato giorni difficili nel carcere di Evin, non avevo contatti umani e non mi rendevo conto nemmeno del tempo che passava. È una privazione della libertà potente, un modo preciso che viene utilizzato per portare i detenuti alla disperazione. Non avevo idea di quello che stava succedendo in Italia e al mio ritorno tutto l’affetto che ho trovato mi ha travolta. Ancora oggi ne sono felice, e anche grazie a questo ho deciso di non fermarmi e ricominciare a lavorare il prima possibile. La mia prossima meta? Per scaramanzia non lo dico mai ma sicuramente mi piacerebbe parlare del Sudan e del Sud Sudan».

Insieme a lei, Carlo Machirelli è stato lo sguardo della serata sulla questione detentiva nel nostro paese, con una fotografia nitida, e dolorosa, della situazione delle carceri in Italia. «Il tasso di recidiva dei detenuti in Italia è del 70% con condizioni di sovraffollamento che in alcuni istituti arrivano addirittura al 200%. In carcere si registra da anni un numero sempre crescente di suicidi, non solo tra i detenuti ma anche tra il personale penitenziario: è il sintomo che questi luoghi non stanno funzionando da nessun punto di vista. Da cittadini e società civile non è facile capire cosa fare e come impegnarsi perché tendiamo sempre a tenere i detenuti in un angolino della nostra vita, li vediamo come qualcosa di lontano da noi».