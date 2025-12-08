Imola, Cecilia Sala e il ricordo del carcere in Iran: “Un modo per portare alla disperazione”

L’arte può cambiare la forma del mondo, che sia la musica, il disegno, o anche solo la parola. A testimoniarlo è il manifesto di sabato sera con il Teatro “Ebe Stignani” di Imola traboccante di persone per “Suoni e voci di diritti negati”, il primo appuntamento della rassegna “Senza distinzione alcuna” organizzata dal Comune di Imola. Un dibattito sì ma anche uno spettacolo vero e proprio, un’analisi lucida dei problemi delle carceri in Italia ma anche un tratto di speranza per provare insieme a cambiare le cose.