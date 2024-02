“Imola ce l’ho nel cuore”: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita al cantiere dell’Osservanza VIDEO GALLERY

“Imola ce l’ho nel cuore” ha esordito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi questa mattina a Imola per i visitare il cantiere dell’ex manicomio Osservanza, in ristrutturazione con fondi Per per 17 milioni. Piantedosi era stato commissario prefettizio di Imola nel 2008. “Un progetto virtuoso e importante di rigenerazione, pienamente coerente con gli obiettivi del Pnrr e in linea con quello che il governo sta portando avanti”. Al termine della visita il ministro ha posto con il sindaco Marco Panieri la targa sul muro della futura sede del Nuovo Circondario nei padiglioni 10-12.