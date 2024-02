Imola, Cavim: ci sono bando e data dell’asta. La base fissata è di 3,8 milioni

Per la vendita della Cavim ora c’è il bando, una base d’asta di 3,8 milioni fissata dal Tribunale, una data: il 26 febbraio prossimo. L’impegno di acquisto, e nel caso di più offerte il diritto di prelazione, sono in capo alle Cantine Poletti di Imola che come è noto dallo scorso settembre hanno gestito la vendemmia 2023 e lo stabilimento di Sasso Morelli con un contratto d’affitto d’azienda “ponte”, ovvero stipulato con relativo impegno all’acquisto della coop in dismissione in attesa dell’asta. Ora il momento è arrivato.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola