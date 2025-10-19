Imola, cavalli in fuga verso la corsa podistica bloccati in extremis dalla polizia locale con un capestro

IMOLA. Mattinata di tensione a Imola, dove la gara podistica “Tre Monti” ha rischiato di essere interrotta a causa della fuga di due cavalli. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra le vie Pediano e Bergullo.

Gli animali, liberi, sciolti e privi di capestro, correvano spaventati proprio in direzione del percorso della competizione, creando una situazione di potenziale grave pericolo sia per l’incolumità dei corridori

che per quella degli stessi cavalli. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è giunta una pattuglia della Vallata della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese. Gli operatori, valutata la situazione, sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza.

Utilizzando una corda, gli agenti sono riusciti a creare un capestro improvvisato, riuscendo così a contenere gli animali impauriti senza recare loro alcun male. Gli operatori hanno quindi tranquillizzato i cavalli, uno in particolare che era molto spaventato, trattenendoli in sicurezza fino all’arrivo dei proprietari.

«Grazie al tempestivo e risolutivo intervento della Polizia Locale», spiega quindi una nota del Nuovo Circondario Imolese, «è stato possibile scongiurare il rischio di danni ai numerosi partecipanti alla manifestazione sportiva e agli animali stessi, permettendo il regolare proseguimento della gara. Il Comandante della Polizia Locale Massimiliano Galloni ha dichiarato: «Sono felicemente colpito dall’intraprendenza e dalla competenza della pattuglia che senza alcun preavviso trovatasi in una difficile situazione con alcune corde e creatività ha saputo improvvisare e raggiungere lo scopo di garantire la sicurezza»