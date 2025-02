Imola, casse di espansione a San Prospero: opere più vicine

La realizzazione delle casse di espansione sul Santerno a San Prospero è più vicina. È quanto emerso ieri durante la commissione Urbanistica e Ambiente. «È vero - spiega Lucietta Villa del Servizio pianificazione urbanistica del Comune -. Nei piani speciali preliminari di febbraio è ripresa anche quell’opera a sinistra del fiume. La Cti ha terminato l’escavazione in due aree da 5 milioni di metri cubi di sua proprietà (comparti Palazzo Cascinetta e San Vincenzo). In primavera contiamo che possano iniziare gli interventi di sistemazione, i quali poi si innesteranno nel progetto della Regione che entro giugno sarà definitivo». Il sindaco Panieri, che ha parlato al commissario Curcio della possibilità di creare casse di espansione a monte (Ponticelli) ha poi elencato gli interventi idraulici già effettuati (come le telecamere nei ponti Tosa e Santerno per controllare flusso dei veicoli e/o occlusioni nel fiume) o pronti a partire. Vedi le valvole in via Graziadei per “salvare” il quartiere Campanella o lo spostamento in via dei Colli della cabina elettrica che, dopo l’alluvione del novembre ’23, isolò 120 famiglie alla Rivazza. Intanto, procede il cantiere da 775mila euro per il rifacimento in cemento armato di una parte del muro di cinta dell’autodromo. Intervento che causò, tra le polemiche, l’abbattimento di 19 pioppi. I lavori proseguiranno fino allo stop temporaneo per il Wec e la F1, mentre il rifacimento della parte restante sarà terminato entro giugno 2026. Tasselli di un progetto idraulico da 8,5 milioni di euro, finanziati dalla struttura commissariale, che interesserà il fiume tra il ponte Tosa e quello della ferrovia. In sostanza, dove si può, sarà allargato l’alveo e verranno abbassate le aree golenali, così che a parità di portata l’acqua sarà più bassa.