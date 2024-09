Imola, caso sospetto di Dengue o Chikungunya, disinfestazioni immediate nelle vie Lasie, Laguna e Selice

A seguito di un sospetto caso di febbre tropicale registrato oggi dall’Ausl di Imola che sta verificando se si tratti di Chikungunya o Dengue, il Comune di Imola, in coordinamento con la stessa azienda sanitaria ha disposto misure preventive di disinfestazione in aree circoscritte interessate dal soggetto che ha accusato i sintomi, un cittadino rientrato da un viaggio all’estero. Si tratta di un provvedimento precauzionale in attesa di conferma del caso.

“Stiamo monitorando la situazione e lavoriamo a stretto contatto con l’Ausl per garantire la sicurezza della cittadinanza” ha dichiarato in serata il sindaco, Marco Panieri che ha emesso un’ordinanza ad hoc. “Invitiamo i cittadini delle zone interessate ad adottare le necessarie precauzioni e collaborare con le autorità per facilitare le operazioni”.

Le misure di disinfestazione nelle zone interessate, che sono via Lasie dal n. 1 al n. 4 e dal n. 9 al n. 9D; via Lughese dal n. 17B al n. 18; via Provinciale Selice dal 44F al 45F; inizieranno domani e si svolgeranno anche in aree private.

L’infezione è trasmessa dalla zanzara tigre per questo nella stessa ordinanza il sindaco sollecita gli amministratori di condominio a fare i trattamenti per limitare il proliferare dell’insetto.