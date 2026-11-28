A Casalfiumanese sono pronti a partire i lavori di consolidamento strutturale alla base della scarpata del parco di via Luca Ghini. Un tratto dell’oasi verde del capoluogo, messo a dura prova dal maltempo che ha colpito la regione a maggio 2023 con innesco di un movimento franoso e importanti distacchi di terra, di circa 40 metri posizionato a Sud-Ovest.

Un intervento dal quadro economico di 305mila euro, interamente finanziati con i fondi provenienti dall’ordinanza n.13/2023 firmata dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione post Alluvione. Dal punto di vista del dettaglio delle opere, si è valutato, con la supervisione del geologo incaricato Tiziano Righini, di procedere al consolidamento geotecnico del piede della scarpata attraverso la posa di gabbionate su fondazione a platea in cemento armato di dimensioni totali di 40 metri di lunghezza. Una struttura sulla quale verranno posati gabbioni metallici composti da due file interrate e altrettante fuori terra per un’altezza complessiva di 4,50 metri (di cui 2 metri fuori terra). Durante l’attività di cantiere sarà necessario prevedere l’abbattimento di alcuni alberi presenti nel parco, e in prossimità del piede della scarpata su proprietà privata, con loro sostituzione già in programma secondo quanto indicato all’interno del Regolamento del Verde Pubblico e Privato dell’ente. Spazio anche all’installazione di una barriera di sicurezza in legno di circa 30 metri a sinistra della gabbionata, verso Ovest, e 20 metri alla sua destra verso Est.

L’avvio dei lavori, con ditta esecutrice Nuova Gma, è previsto il 1° dicembre con termine da cronoprogramma all’incirca alla fine di marzo del 2027 per una durata di 4 mesi fatto salvo sospensioni dovute al maltempo. Durante l’esecuzione delle opere, come da ordinanza, il parco di via Luca Ghini sarà temporaneamente chiuso all’accesso del pubblico e alla permanenza nell’area dal 1° dicembre fino alla conclusione del cantiere.