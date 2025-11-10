Imola, Casalfiumanese: conclusi i lavori alla parrocchia di San Martino in Pedriolo

Taglio del nastro domenicale e targa celebrativa a San Martino in Pedriolo per la conclusione dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, l’allestimento di spazi esterni, la riqualificazione energetica ed il consolidamento strutturale della chiesa, sagrestia e area esterna di pertinenza.

Lavorazioni, iniziate nell’estate del 2023 e terminate alla fine dello scorso mese di ottobre per un costo totale di poco superiore ai 169mila euro di cui 150mila provenienti da fondi Pnrr nel capitolo relativo alla ‘Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale’, utili a valorizzare la fruizione della parrocchia della frazione con la sua ampia zona verde esterna da parte dell’intera comunità. Un cantiere portato avanti, nella sua porzione edile, dalla ditta Galbano Stefano con l’ausilio della Donati impianti Srl e di Tecnogiardini Srl sul fronte dell’impiantistica e delle pertinenze. Aspetti tecnici e burocratici della pratica seguiti, invece, dallo studio GD Ingegneri Associati.