Imola, Carseggio: cantiere al via per il ponte

«La ditta Zini Elio, dopo la firma del contratto e l’autorizzazione ad entrare nell’alveo del Santerno, ha già iniziato i lavori per il nuovo ponte di Carseggio che dovranno terminare entro il 22 ottobre 2024».

L’annuncio è stato dato dalla sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, nella conferenza stampa indetta ieri mattina in municipio per fare il punto su un’infrastruttura da circa 2,8 milioni di euro (in gran parte coperti dalla Regione a cui si aggiungono i 330mila euro dalle casse comunali) e attesa nella frazione da più di nove anni.

