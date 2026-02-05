Imola, Carnevale dei Fantaveicoli, volata finale per iscriversi

Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare il progetto del proprio fantaveicolo per l’edizione numero 29 del Carnevale che mette al centro la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente dal suo esordio. I concorsi indetti per l’edizione 2026 del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono i seguenti: Fantaveicoli per il mezzo a “motore umano” più originale, Scuole, Gruppi mascherati, Mascherine e biciclette (0-14 anni). Partecipare è semplice, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione che si trova sul sito del Comune inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro oggi stesso.