Imola, Carnevale dei Fantaveicoli, volata finale per iscriversi

L’ultimo giorno di Carnevale è alle porte e la domenica del 15 febbraio prossimo sarà un pullulare di maschere, carri e fantaveicoli in tutto il circondario. Oggi si chiudono le iscrizioni.

Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare il progetto del proprio fantaveicolo per l’edizione numero 29 del Carnevale che mette al centro la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente dal suo esordio. I concorsi indetti per l’edizione 2026 del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono i seguenti: Fantaveicoli per il mezzo a “motore umano” più originale, Scuole, Gruppi mascherati, Mascherine e biciclette (0-14 anni). Partecipare è semplice, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione che si trova sul sito del Comune inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro oggi stesso.

Domenica 15 dalle ore 14 va in scena anche il Carnevale di Medicina nell’area di via Oberdan (campo da basket), organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione. Il programma è pronto e inizia con una colorata sfilata di maschere e costumi carnevaleschi, accompagnata da tradizionali carri allegorici, in un tripudio di fantasia e originalità. Non mancheranno i mercatini, giochi e giostre per i più piccoli, mentre l’intrattenimento e l’animazione faranno divertire anche gli adulti. Tra i momenti più attesi, il concorso della maschera e del gruppo mascherato più belli e originali. Potrà partecipare chiunque indossi un costume di carnevale, sia singolarmente (1-2 persone) sia in gruppo (almeno 3 partecipanti), dando sfogo alla propria creatività. A tutti i concorrenti sarà consegnato un premio di partecipazione.

Anche per il Carnevale di Medicina la partecipazione al concorso è gratuita, ed è necessario iscriversi entro questa sera alle ore 21, tramite WhatsApp al numero 3394031802 o via mail a info@prolocomedicina.net. Al momento della registrazione dovranno essere comunicati: nominativo del referente (telefono e e-mail), titolo e descrizione del tema scelto e il numero dei partecipanti (singolo/coppia o gruppo).